L'artista Luigi Ontani in visita alla Gam per la mostra "Il mio corpo nel tempo"

L’artista Luigi Ontani è stato in visita, nei giorni scorsi, alla mostra "Il mio corpo nel tempo" allestita alla Galleria d’Arte Moderna - GAM, con un’esposizione delle sue opere più significative insieme a quelle di Urs Luthi e Roman Opalka.

La visita è divenuta una sorta di performance artistica, dove l’autore si è trovato a rispecchiarsi metaforicamente nelle sue opere, come il doppio autoritratto "D’après de Chirico", del 1978 e "SenilSemiNudo", del 2011.

Realtà ed estro artistico si sono incontrati per trasformare la visita di Ontani in una sorta di conversazione libera con le opere in esposizione che, in parte, sono frutto del suo trentennale lavoro.

L’autore emiliano di fama mondiale è stato insignito lo scorso marzo, al palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente Mattarella, del premio “Presidente della Repubblica” per l’anno 2015 dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Accademia Nazionale di San Luca e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.