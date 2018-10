Non adempie all'obbligo di firma, scoperto dovrà ora scontare gli arresti domiciliari

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 ottobre, i carabinieri della stazione di Ca' di David hanno tratto in arresto un 30enne vicentino. L'uomo, pregiudicato, era già stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per i reati di lesioni personali ed omissione di soccorso. Nei suoi confronti è stato però da ieri disposto un aggravamento della misura cautelare iniziale, sostituita con quella degli arresti domiciliari.

Il 30enne vicentino, infatti, era solito richiedere permessi al suo datore di lavoro per recarsi in caserma a firmare. Stando però a quanto riferito dai carabinieri, l'uomo non si sarebbe mai presentato ad assolvere all'obbligo impostogli dal giudice. Ecco che, una volta scoperto e appurato il caso, i carabinieri hanno arrestato nuovamente il 30enne, facendo seguito all’aggravamento della misura cautelare disposta nei suoi confronti.