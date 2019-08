Assume una nuova identità in Ucraina ed entra in Italia, arrestato a Verona

Ieri, 29 agosto, i carabinieri del nucleo investigativo di Verona hanno arrestato un cittadino moldavo che per anni ha utilizzato false generalità, riuscendo anche ad ottenere dei documenti italiani in regola. L'uomo è un 51enne e le iniziali del suo nome sono S.A..

Gli accertamenti dei militari avrebbero dimostrato che il cittadino moldavo aveva assunto una nuova identità in Ucraina, in maniera illegittima, riuscendo ad entrare nel territorio italiano alcuni anni fa ed ottenendo documenti genuini ma intestati alla persona inesistente.

Ieri, S.A. si è recato nella caserma dei carabinieri di Verona per una notifica e ha declinato le sue false generalità, esibendo anche una richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'uomo è stato arrestato in flagranza per false attestazioni sulla identità personale.

Oggi, c’è stata la convalida dell'arresto. All'indagato è stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni a settimana, in attesa del dibattimento.