Vandalo seriale arrestato a Garda: danneggiava senza motivo auto e motorini

Erano alcuni mesi che il Sig. E. N., residente a Pozzo di Fassa, 41 anni, domiciliato a Garda in un appartamento in Piazza Calderini, con un precedente per furto alle spalle, si aggirava in alcune zone dei paesi di Garda e di Bardolino rovinando le macchine di residenti e turisti.

È stato colto in flagranza di reato dal comandante della polizia municipale di Garda, dott. Ferdinando Pezzo, mentre si accingeva, con una chiave rotta ed un cacciavite, a segnare la carrozzeria di alcune auto nella piazza antistante la stazione dei vigili del fuoco di Bardolino.

«Eravamo esausti e stremati da una situazione che non riuscivamo a risolvere - afferma il Sindaco di Garda Davide Bendinelli che ha divulgato la notizia dell'arresto via social - Perciò, abbiamo deciso di installare, oltre alle telecamere a circuito chiuso presenti sul nostro territorio comunale, alcune telecamere mobili nelle zone maggiormente colpite dagli atti vandalici. Circa una settimana fa, - prosegue il primo cittadino della località lacustre - in Largo Europa a Garda (zona Borgo), abbiamo ricevuto l’ennesima segnalazione di un turista che si era ritrovato la fiancata della propria autovettura completamente rigata. Abbiamo verificato i filmati in nostro possesso e siamo riusciti ad intravedere la fisionomia del presunto colpevole. Lo abbiamo seguito nel percorso attraverso le nostre telecamere a circuito chiuso e poi ci siamo confrontati con i carabinieri di Bardolino».

Mercoledì 18 luglio, nel tardo pomeriggio è infine giunto l'episodio decisivo: il comandante della polizia locale di Garda, Ferdinando Pezzo in servizio in borghese, ha visto aggirarsi, nei dintorni del lungolago, una persona che sembrava aver le caratteristiche fisiche corrispondenti a colui che era stato identificato attraverso i filmati. Pezzo, dopo aver pedinato il presunto vandalo, ha notato che il tizio, con un cacciavite ha bucato senza motivo la sella di un motorino. A quel punto, senza intervenire, l’ha seguito. Una volta giunto nel piazzale dei vigili del fuoco di Bardolino, il vandalo seriale ha estratto dal borsellino una chiave rotta ed un cacciavite ed ha cominciato imperterrito la sua attività.

Il comandante Pezzo lo ha dapprima filmato, poi, lo ha rincorso, gli è saltato addosso e lo ha bloccato. A quel punto, E. N., è stato trasportato in caserma a Bardolino dove è stato interrogato e dove ha ammesso ciò che gli è stato contestato. È stato processato per direttissima ieri mattina, giovedì 19 luglio, poiché colto in flagranza di reato ai sensi degli articoli 61, 635, 337 del C.p. (Danneggiamento, resistenza a pubblico).

«Finalmente - afferma il sindaco Davide Bendinelli - abbiamo posto fine ad una triste vicenda che per mesi ha provocato danni alle macchine di residenti e turisti. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai nostri carabinieri per la disponibilità e la collaborazione, ma soprattutto voglio ringraziare il nostro comandante della polizia locale dott. Ferdinando Pezzo, senza il quale il caso sarebbe ancora irrisolto».