Scoperti a bordo di auto rubate con targhe straniere contraffatte: arrestati tre italiani

Sabato pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Verona hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, tre italiani originari della provincia di Savona, di cui due già noti alle forze dell'ordine, per riciclaggio.

I tre erano stati notati entrare nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Adigeo a bordo di altrettante autovetture di cui due, per la precisione una Porsche Cayenne ed una Lexus IS, munite di targa straniera.

L'atteggiamento dei tre individui era apparso subito sospetto ed ha quindi portato i militari dell'Arma a svolgere un opportuno controllo. Un successivo ed accurato accertamento ha permesso di appurare che le due autovetture con targhe estere, risultate in entrambi i casi contraffatte, fossero in realtà oggetto di furti avvenuti in Germania ed Olanda.

I tre soggetti, dopo gli accertamenti di rito, sono stati quindi condotti a Montorio dove attenderanno il successivo giudizio di convalida.