Superalcolici ed alimenti presi al Prix senza pagare, 32enne arrestato

Oltre all'arresto per per violenza finalizzata alla resistenza a pubblico ufficiale, gli agenti delle Volanti di Verona hanno compiuto un altro arresto ieri, 18 giugno, per il tentato furto commesso ai danni di un discount di generi alimentari.

La responsabile del supermercato Prix di Via Malfer ha richiesto l'aiuto della polizia, intorno alle 19.30. La donna ha consegnato agli agenti un uomo di 32 anni, di nazionalità pakistana che, poco prima, era stato fermato all'uscita del discount, con nove bottiglie di superalcolici infilate tra i vestiti. La perquisizione personale effettuata dai poliziotti intervenuti ha consentito di rinvenire altri generi alimentari nascosti nella tasca della giacca indossata dall’uomo, anch'essi sottratti, per stessa ammissione del 32enne, dagli scaffali del medesimo supermercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cittadino straniero, già denunciato altre cinque volte quest’anno per reati analoghi e finito in manette anche lo scorso febbraio per furto, è stato arrestato con l'accusa di furto tentato. Portato davanti al giudice, questa mattina, è stato condannato ad un mese e dieci giorni di reclusione, con sospensione della pena. L'uomo è stato anche segnalato all'ufficio immigrazione perché non in regola con il permesso di soggiorno.