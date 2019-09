In treno con 50 grammi di hashish, controllato dai poliziotti e arrestato

Ieri, 20 settembre, gli agenti della polizia ferroviaria di Verona hanno arrestato un 22enne di nazionalità nigeriana per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane non ha fissa dimora ed è risultato privo di documenti e con numerosi precedenti penali specifici a carico.

L'arresto è avvenuto durante un servizio di scorta a bordo del treno regionale che da Bologna passa per Verona per raggiungere Trento e Bolzano. Poco dopo la partenza del convoglio, i poliziotti hanno controllato il giovane nigeriano che, alla richiesta di un documento di identità e di un titolo di viaggio valido, ha manifestato evidenti segni di nervosismo. Il ragazzo ha confessato di non avere il biglietto e di essere clandestino in Italia. Vista la situazione sospetta, gli agenti gli hanno chiesto di mostrare il contenuto delle proprie tasche. Il 22enne ha così estratto qualche moneta, due telefoni cellulari ed un portafogli nero che però si è affrettato a rimettere subito in tasca. Quest'ultima mossa ha ulteriormente destato sospetto nei poliziotti che gli hanno chiesto di poter meglio controllare il portafogli. Le verifiche effettuate hanno consentito di trovare in una tasca del portafogli quattro involucri termosaldati in cellophane di colore azzurro che emanavano un forte odore di naftalina. Il tipo di confezionamento ha insospettito i poliziotti che, dopo un controllo più approfondito, hanno accertato che negli involucri erano contenuti complessivamente 50 grammi di hashish.

L'arrestato è stato giudicato per direttissima questa mattina. Dopo la convalida dell'arresto, il 22enne è stato condannato a otto mesi di reclusione con la condizionale.