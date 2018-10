Con mezzo chilo di marijuana nel borsello, 26enne arrestato sul treno

La polizia ferroviaria, anche nel giorno del suo patrono San Michele Arcangelo, ha proseguito l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Polfer di Verona, giorni prima, avevano già arrestato un uomo, sequestrando 1 chilo di marijuana. E nella mattina di sabato 29 settembre, hanno effettuato ulteriori controlli, arrestando A.O., un 26enne nigeriano, residente a Ferrara. Il giovane è stato trovato in possesso di più di mezzo chilo di marijuana.

Il cittadino nigeriano è stato controllato dagli agenti mentre era seduto a bordo di un treno in attesa della partenza per Bolzano. Durante il controllo l'uomo si è mostrato tranquillo e collaborante cercando di apparire come un normale viaggiatore ma gli agenti, che non si sono fatti ingannare dal quel comportamento compiacente, hanno approfondito l'accertamento trovando un involucro contenente lo stupefacente, occultato all'interno di un borsello.

Ulteriori accertamenti sull'identità dell'uomo, richiedente asilo, hanno permesso di verificare che nell'ultimo anno lo stesso era stato tratto in arresto già due volte per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Per il 26enne si sono spalancate le porte del carcere di Montorio, dove rimarrà in attesa di giudizio.