Ketamina, marijuana e funghi allucinogeni in casa, arrestato 22enne

Un 22enne di Cologna Veneta, ma domiciliato a Montorso, nel Vicentino, è stato arrestato giovedì scorso, 11 giugno, dai carabinieri di Valdagno e Montebello Vicentino. Le iniziali del nome del giovane veronese sono F.P. ed insieme a lui è stato arrestato anche un 24enne, il cui nome ha come iniziali S.S.. Per entrambi l'accusa è spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come riportato da VicenzaToday, i militari hanno sorpreso S.S. mentre cedeva 50 grammi di marijuana ad un giovane di Montorso. I carabinieri hanno bloccato i due e sequestrato lo stupefacente. S.S. è stato preso in custodia dai militari, mentre l'acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura come consumatore di droga.

Dato che S.S. era stato visto uscire dall'abitazione di F.P. prima della vendita dei 50 grammi di marijuana, i militari hanno pensato che in quell'appartamento potessero trovarsi altri stupefacenti. E in effetti, nella casa del 22enne, sono stati trovati e sequestrati 5,5 grammi di ketamina, 2,7 grammi di marijuana ed un vaso con diversi funghi allucinogeni, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 530 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

F.P. ed S.S. sono stati posti agli arresti domiciliari e i due provvedimenti dei carabinieri sono stati confermati oggi dal gip, che ha disposto la liberazione per S.S. e l'applicazione di misura cautelare nei confronti di F.P..