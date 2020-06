Nascondeva cocaina in un calzino, i carabinieri la trovano e lo arrestano

Nei primi giorni di giugno, i carabinieri di Verona hanno attuato specifici servizi di osservazione per il contrasto all'attività di spaccio, con particolare attenzione alla zona del Vecchio Macello, segnalata come punto di smercio di sostanze stupefacenti. Così, proprio nelle vicinanze della trattoria Vecio Macello, i militari hanno controllato se effettivamente vi fossero strani traffici da quelle parti. In effetti, sembrava esserci un continuo via vai dal portone di fianco la trattoria.

In particolare, un ragazzo continuava a guardarsi nervosamente intorno, quasi per accertarsi che nessuno lo potesse osservare. Poi, calatosi a terra, è rimasto a lungo piegato, per poi andar via a passo svelto. Immediatamente, i carabinieri hanno deciso di identificarlo. Era un cittadino albanese, classe '93, incensurato, dimorante proprio in Via Macello.

Durante le fasi del controllo, il cellulare del giovane non ha mai smesso di squillare. Questo dettaglio, unito al fare sospetto del ragazzo, hanno convinto ancor di più i carabinieri a procedere con verifiche più approfondite sul suo conto. È iniziata così una perquisizione dell'abitazione del ragazzo. E proprio nel posto più impensabile, il giovane aveva nascosto ciò che i militari cercavano. All'interno di un calzino blu, posto sotto la federa di un passeggino, i militari hanno trovato 34 grammi di cocaina, suddivisa in sacchetti neri e pronta per lo smercio, ed un bilancino di precisione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ragazzo è stato dunque arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giudice con rito direttissimo ha convalidato l'arresto e disposto la misura del divieto di dimora nel territorio comunale di Verona.