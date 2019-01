Bovolone, preso dai carabinieri con l'hashish. In casa aveva anche cocaina

Nella notte tra ieri e oggi, 18 e 19 gennaio, i carabinieri di Bovolone hanno arrestato un cittadino incensurato residente nella bassa veronese, accusandolo di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arrestato è un classe '65 e le sue iniziali sono P.P..

I militari stavano svolgendo alcuni controlli anche in abiti civili proprio per contrastare lo spaccio di stupefacenti. In tarda serata, hanno individuato due uomini che a piedi si aggiravano con fare sospetto in centro a Bovolone. I carabinieri li hanno fermati e identificati. Uno di loro era P.P. ed è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish già suddivise. A seguito della perquisizione domiciliare, sono stati poi rintracciati un bilancino, quasi 200 euro in contanti e altre dosi di cocaina.

Dopo i controlli, per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo avvenuto questa mattina. P.P. è stato condannato a nove mesi di reclusione.