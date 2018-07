Borgo Roma, carabinieri sorprendono spacciatore. Lo inseguono e lo arrestano

Erano circa le 17 di ieri, 14 luglio, quando l'equipaggio del nucleo operativo e radiomobile di Verona, perlustrando il quartiere di Borgo Roma, ha notato uno strano scambio tra un nord africano e un italiano.

Nella fase di avvicinamento, il magrebino, alla vista della pattuglia, si è incamminato furtivamente per poi iniziare a correre. Dopo un rapido inseguimento a piedi, l'uomo è stato raggiunto, e dopo una breve collutazione, bloccato. Le conseguenti perquisizioni hanno permesso di recuperare tre dosi di eroina e circa 1.000 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

L'algerino è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale ed è finito in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima fissato per domani mattina. L'acquirente è stato segnalato alla prefettura.