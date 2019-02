Da Verona a Trento per vendere hashish, arrestato pendolare della droga

Era arrivato a Trento in treno da Verona con il preciso intento di vendere hashish. Il 27enne, cittadino nigeriano, avrebbe potuto guadagnare fino a 1.200 euro se non avesse incontrato sulla sua strada le unità cinofile della guardia di finanza.

Una volta sceso dal regionale Verona-Trento, infatti, l'uomo non ha dovuto fare altro che percorrere le poche decine di metri che separano la stazione da piazza Dante, considerato da molti un luogo di spaccio all'aperto nella città di Trento.

Il 27enne, così come riportato da TrentoToday, ha quindi agganciato i primi clienti, ma ha anche attirato su di sé le attenzioni dei finanzieri che in quel momento stavano presidiando il parco. Una volta condotto negli uffici della vicina caserma della guardia di finanza, il cittadino nigeriano è stato trovato in possesso di oltre un etto di hashish. L'uomo è stato quindi denunciato e accompagnato nel carcere di Verona in attesa di giudizio.