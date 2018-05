Sorpreso mentre vende eroina, spacciatore arrestato dai carabinieri a Sanguinetto

I carabinieri della stazione di Sanguinetto a conclusione di un'indagine sullo spaccio di droga, nel pomeriggio di giovedì 17 maggio hanno tratto in arresto E.K.H., un cittadino marocchino classe 1965, residente a Sanguinetto, coniugato, regolare in Italia e pregiudicato.

L'uomo è stato infatti colto in flagranza mentre era intento a spacciare droga, in particolare nell'atto di vendere eroina ad un'altra persona. I militari, appostati in una via nelle campagne di Sanguinetto, sono tempestivamente intervenuti, ma il cittadino marocchino ha tentato la fuga, venendo però bloccato e tratto in arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Ne è seguita una perquisizione personale ed anche domiciliare, nel corso delle quali sono stati rinvenuti 4 grammi di eroina, oltre a denaro contante frutto dello spaccio e il materiale per il confezionamento della droga. Il tutto è stato debitamente sequestrato dai militari dell'Arma. L'uomo arrestato, dopo le formalità di rito, è stato quindi accompagnato presso il proprio domicilio e nella giornata odierna sosterrà il giudizio per direttissima.