Arrestato dai carabinieri di Legnago spacciatore con oltre un chilo di cocaina

Lo scorso 24 maggio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Legnago hanno tirato le fila di un'attività di spaccio che veniva monitorata da qualche tempo e che ha condotto gli investigatori fino ad Occhiobello, nel Rodigino.

Nel corso di quella mattinata, i militari stavano pedinando O.M., cittadino italiano, classe 1973, residente a Occhiobello, con precedenti di polizia, a bordo della sua utilitaria il quale, dopo essersi recato regolarmente sul posto di lavoro, a metà mattinata si era portato presso un supermercato. L’uomo effettuati gli acquisti, è uscito dal parcheggio per andare in una zona di campagna, probabilmente per incontrare eventuali acquirenti ma, accortosi di essere seguito dai carabinieri, ha accelerato repentinamente cercando di far perdere le proprie tracce.

Giunto vicino ad un canale nei pressi di via Piacentina, si è liberato di un grosso involucro chiaro, gettandolo dal finestrino in corsa. I militari dopo 200 metri sono riusciti a bloccare l’uomo, sottoponendolo a perquisizione e trovandolo in possesso di 6000 euro in contanti e 1,2 grammi di cocaina contenuti in un piccolo sacchetto. In seguito i militari hanno recuperato anche l’involucro a forma di tavola finito nel canale che una volta aperto ha rivelato la presenza di 1 chilo e 100 grammi di cocaina, destinata secondo le forze dell'ordine ad essere posta sul mercato con un guadagno complessivo di circa 770.000 euro.

La sostanza stupefacente è stata ovviamente sequestrata oltre al denaro, ritenuto provento dello spaccio. L’uomo è stato poi arrestato e condotto presso il carcere di Rovigo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.