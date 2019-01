Cerca di disfarsi della cocaina e scappa, spacciatore arrestato a Verona

Gli agenti della sezione antidroga della polizia di Verona hanno sequestrato nei giorni scorsi circa 60 grammi tra cocaina, eroina e morfina e arrestato un 35enne libico, iniziali T.R., pluripregiudicato per reati specifici.

Dopo una scrupolosa attività di appostamento, le indagini hanno permesso di intercettare lo straniero in prossimità della sua abitazione in via Scrimiari. L'uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi, gettando a terra un grosso involucro contenente circa 55 grammi di cocaina.

Dopo aver raggiunto e fermato lo straniero, i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione, trovando altri quattro grammi tra morfina ed eroina, materiale di confezionamento dello stupefacente e 120 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

L'uomo, dopo le attività di rito, è stato accompagnato presso in carcere a Montorio. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.