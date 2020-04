Trovata una serra per coltivare marijuana in casa: arrestato dai carabinieri un 45enne

I carabinieri della stazione di Bosco Chiesanuova, durante i controlli per il rispetto delle prescrizioni imposte a contrasto della diffusione della pandemia, riferiscono di aver percepito un eccessivo movimento di persone provenire da una contrada del Comune di Erbezzo. La circostanza ha indotto i militari ad effettuare un controllo approfondito della zona che ha successivamente portato ad effettuare una perquisizione domiciliare a casa di un 45enne, da poco trasferitosi nel Comune della Lessinia.

Pressoché immediata sarebbe quindi stata l’individuazione all’interno della casa di una serra per la coltivazione, con illuminazione e riscaldamento automatizzato ed all'interno 20 piante di marijuana in rigogliosa crescita. Ricerche più approfondite, spiegano i militari dell'Arma, hanno consentito di rinvenire 1,3 chili della medesima sostanza stupefacente già essiccata, oltre a 130 grammi di hashish e 1.000 euro in contanti. Per l'uomo, il quale ha atteso il giudizio di convalida dell'arresto presso il carcere di Montorio, è stato disposto l'obbligo di dimora ad Erbezzo.

