Marijuana nascosta in casa con 158 mila euro in contanti: finisce nei guai un 37enne

La squadra mobile di Verona ha compiuto un'importante operazione antidroga nel Comune di Valeggio sul Mincio. A seguito di alcune segnalazioni pervenute alla polizia, sono stati avviati una serie di accertamenti sul conto di un 37enne italiano residente a Valeggio, volti ad appurare la sua attività in relazione al traffico di stupefacenti.

A seguito delle indagini svolte, gli agenti hanno quindi deciso di compiere una perquisizione domiciliare nella mattinata di mercoledì 13 giugno, per verificare l'effettiva presenza di droga all'interno della casa. Avvisato delle intenzioni da parte dei poliziotti della squadra mobile, il 37enne P.D. ha di sua sponte consegnato direttamente agli agenti una serie di barattoli in vetro contenenti nel complesso circa 160 grammi di marijuana. Quest'ultimi si trovavano nascosti all'interno di un armadio della sua camera da letto.

La polizia non ha però potuto fare altro a quel punto che proseguire nella perlustrazione degli ambienti domestici, rinvenendo sotto la cucina al di là del battiscopa, tre scatole che al loro interno contenevano la cospicua somma di denaro pari a 158 mila euro in contanti. Dinanzi alle spiegazioni poco convincenti fornite al riguardo da P.D., gli agenti hanno quindi deciso di sequestrare l'ingente quantità di denaro contante e disporla sotto la tutela dell'autorità giudiziaria per la successiva confisca.

Nella casa sono inoltre stati rinvenuti due bilancini che presentavano tracce di marijuana e che gli inquirenti sospettano siano ovviamente stati utilizzati dal 37enne valeggino per la sua attività di spaccio. Inoltre, all'interno del garage dell'abitazione è stata ritrovata anche tutta l'attrezzatura necessaria per l'allestimento di una serra che, al momento, risultava però non essere stata montata.

Per l'uomo, un commerciante coniugato, è quindi scattato l'arresto che nella mattinata odierna, sabato 16 giugno, è stato convalidato. Essendo il 37enne incensurato, è stato infine rimesso in libertà.