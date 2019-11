Agente di polizia aggredito e ferito a Verona: finisce in manette un 34enne

La polizia riferisce di aver arrestato a Verona nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 novembre un cittadino nigeriano di 34 anni, accusato di "resistenza a pubblico ufficiale". L’uomo, secondo quanto comunicato dalla questura scaligera, sarebbe stato arrestato intorno alle 2 della scorsa notte in Stradone Santa Lucia, luogo dove poco prima sarebbe stata segnalata alla centrale operativa della questura una violenta lite in atto.

La stessa questura rivela di come gli agenti delle volanti intervenuti sul posto, si sarebbero imbattuti in un uomo in forte stato di agitazione e ricoperto di sangue a causa di un profondo taglio sul capo. Nel tentativo di prestare i primi soccorsi, in attesa del personale medico, i poliziotti avrebbero quindi provato ripetutamente ad avvicinarsi all'uomo che, tuttavia, nonostante la ferita, si sarebbe opposto in maniera aggressiva all’offerta di aiuto. Secondo quanto riferito dalla polizia, lo stesso 34enne avrebbe persino scagliato contro gli operatori un segnale stradale raccolto dal margine della carreggiata.

Una volta condotto, non senza fatica, presso l’ospedale di Borgo Trento, dopo essere stato dimesso con 12 giorni di prognosi, il 34enne è stato accompagnato in questura per l’identificazione. La polizia riferisce dunque di aver arrestato il cittadino nigeriano con l'accusa di "resistenza e violenza a pubblico ufficiale". L'uomo, il quale sarebbe risultato avere dei precedenti ed irregolare sul territorio nazionale, è comparso nella mattinata odierna dinanzi al giudice: dopo la convalida dell’arresto, secondo quanto riportato dalla questura, il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona e rinviato l’udienza al prossimo 7 gennaio 2020.

Nei confronti del 34enne nigeriano, la questura di Verona rivela infine di aver avviato le pratiche previste dalla vigente normativa in tema di immigrazione. Per quanto riguarda invece i due poliziotti intervenuti, uno di loro che era stato colpito da un pugno al costato mentre tentava di bloccare lo straniero, è stato dimesso dall’ospedale di Borgo Roma con sette giorni di prognosi.