Falso in genere e guida in stato di ebbrezza: sconterà un anno e quattro mesi ai domiciliari

I carabinieri di Bussolengo riferiscono di aver arrestato un cittadino marocchino, classe '87, domiciliato a Bussolengo, coniugato, disoccupato e pregiudicato. L'arresto, secondo quanto riportato dai militari, si è svolto in ottemperanza all’ordine di esecuzione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

Il cittadino marocchino dovrà espiare una pena residua di un anno e quattro mesi di reclusione, a seguito della condanna per i reati di "falso in genere" e "guida in stato di ebbrezza", avvenuti nella provincia di Brescia nell’anno 2010. L’arrestato, al termine delle operazioni di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.