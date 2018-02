Rintracciato subito dopo aver rapinato una donna, polizia arresta 25enne

Martedì sera, 6 febbraio, alla sala operativa della questura di Verona è giunta una segnalazione da parte di una prostituta che in via Palladio era stata aggredita da un uomo di colore travisato. L'uomo l'aveva minacciata e poi rapinata, portandole via 55 euro.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra volante che poco distante dal luogo della rapina hanno notato accovacciato dietro a dei cespuglio, un uomo simile alla descrizione del malvivente fornita dalla vittima. Alla vista degli agenti, lo straniero ha cercato di scappare. La sua fuga è durata fino all'imbocco della tangenziale T4-T9 dove è stato fermato dagli agenti e perquisito. Nella tasca dei pantaloni dell'uomo è stata trovata l'esatta somma di denaro sottratta alla donna. La vittima, tramite individuazione fotografica, ha successivamente riconosciuto l'uomo fermato come l'autore della rapina e per questo è stato tratto in arresto.

Le iniziali dell'arrestato sono C.B., è un 25enne del Gambia con precedenti di polizia e con permesso di soggiorno per motivi umanitari. Oggi, 8 febbraio, l'arresto è stato convalidato e il giudice ha ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.