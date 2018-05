Sorpreso dalla polizia mentre ruba sulle auto in sosta: 51enne finisce in manette

La notte scorsa gli agenti delle Volanti della questura di Verona hanno arrestato un italiano 51enne resosi responsabile del reato di furto aggravato. Intorno alle ore 23.30 di ieri sera, venerdì 4 maggio, è giunta alla polizia la richiesta di intervento da parte di un cittadino che ha denunciato di aver subìto un furto a bordo della propria autovettura, regolarmente posteggiata in via Pallone.

Mentre gli agenti della centrale operativa provvedevano ad allertare la Volante più vicina, è giunta inoltre una seconda telefonata con cui un altro uomo ha denunciato la presenza, questa volta in via del Pontiere, di un soggetto che, accostandosi a tutte le auto in sosta, tentava di forzarne lo sportello.

Alla luce delle descrizioni diffuse via radio, la Volante si è quindi diretta nella zona indicata, notando tra via Pallone e via Ponte Rofiolo un individuo che tentava di aprire una delle auto lì parcheggiate. L’uomo, vistosi scoperto, non ha opposto alcuna resistenza ed ha subito ammesso la propria responsabilità, profferendo la frase: «Sono io il ladro». All’interno della borsa del 51enne italiano, gli agenti hanno rinvenuto oggetti asportati dalle precedenti autovetture già danneggiate.

L’uomo, le cui iniziali sono P. G. G., pluripregiudicato per reati specifici, è stato quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata odierna. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di dimora presso il Comune di Bolzano con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Questura di Bolzano. L’udienza è stata rinviata al 3 ottobre 2018.