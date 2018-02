Botte e minacce alla moglie, schiaffi alla figlia: arrestato marito e padre violento

Un nuovo brutale caso di violenza domestica è emerso in territorio veronese. Nella serata di giovedì scorso, i carabinieri della Stazione di Zevio hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 44enne italiano, già gravato da alcuni piccoli precedenti di polizia. L'uomo è accusato di aver maltrattato non solo la moglie, minacciandola di morte, ma persino la figlioletta di soli 12 anni.

Era tarda ora quando una donna ha chiamato in lacrime il 112 per segnalare le violenze in atto ad opera del proprio marito convivente. Immediatamente una pattuglia dei militari si è quindi recata presso l'indirizzo di casa della donna. I carabinieri al loro arrivo hanno trovato ad accoglierli un uomo ancora palesemente ubriaco, il quale poco prima aveva appena esercitato violenza nei confronti della donna a seguito di una lite scaturita da futili motivi.

L'uomo, un veronese che di professione fa il muratore e ha il vizio dell'alcol, non contento delle percosse rifilate alla consorte, aveva preso di mira anche la figlia dodicenne schiaffeggiandola. Inoltre, gli uomini dell’Arma sono riusciti a scoprire che quelle violenze nei confronti della moglie non erano altro che le ultime di una lunga serie, motivo per il quale hanno deciso di accompagnare il 44enne in caserma per effettuare più approfonditi accertamenti. Quest'ultimo, tuttavia, con l’intenzione di non seguire i militari, ha opposto un’energica resistenza, venendo così immobilizzato e condotto forzatamente in caserma.

Con questi presupposti l’uomo è stato quindi arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di San Bonifacio. Nella tarda mattinata di ieri il 44enne è comparso dinnanzi al Giudice del Tribunale Monocratico di Verona che, dopo averne convalidato l’arresto, lo ha rimesso in libertà in attesa del processo, imponendogli l’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla figlia, nonché alla scuola frequentata dalla ragazzina.