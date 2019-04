Doveva essere in carcere, era in piazza Bra. 44enne arrestato a Pasqua

Durante le festività pasquali appena trascorse, i carabinieri veronesi hanno eseguito mirati servizi per garantire sicurezza ai cittadini rimasti in città ed ai molti turisti arrivati. Alcuni di questi servizi hanno riguardato i furti e lo spaccio di stupefacenti, altri il controllo delle strade con una sanzione particolarmente elevata per un automobilista ubriaco. Ma, nel giorno di Pasqua, in piazza Bra, i carabinieri di Verona sono riusciti anche a rintracciare ed arrestare un italiano 44enne, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Verona. L'uomo doveva scontare la pena di un anno, due mesi e due giorni di carcere per reati contro il patrimonio e la persona. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Montorio.

Inoltre, i carabinieri di San Giovanni Lupatoto hanno deferito in stato di libertà tre donne nigeriane di 41, 26 e 25 anni perché, sottoposte a controllo mentre si trovavano nel centro cittadino, hanno fornito false generalità.