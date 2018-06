Arrestato giovane nullafacente: in casa droga, un arsenale per lo spaccio e rubrica dei clienti

Erano sulle sue tracce da un pò di tempo i carabinieri della stazione di Ronco all'Adige i quali, alle ore 21:00 di giovedì hanno bloccato in via Mazzini la Fiat Panda condotta da M.M., un cittadino italiano classe '91, residente a Ronco all'Adige, celibe e nullafacente.

Durante il controllo da parte dei militari, il ragazzo in evidente stato di agitazione, è stato perquisito e, in una tasca dei suoi pantaloni, sono stati ritrovati 5 grammi di marijuana all'interno di un involucro, oltre a 500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

I carabinieri si sono quindi indirizzati presso l'abitazione del giovane per eseguire una perquisizione. Qui, all'interno di una stanza in taverna, sono stati rinvenuti altri cinque involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 19 grammi, due vasi in vetro contenenti 34 grammi di marjuana, un porta pillole contenente 1 grammo di marjuana, un bilancino di precisione, un coltellino, due confezioni di mannitolo (sostanza da taglio), un trita tabacco e due fogli manoscritti contenenti svariati nomi e somme dovute da clienti/consumatori.

All’interno della stessa stanza, è stata inoltre scovata dai carabinieri una serra artigianale pronta per una possibile coltivazione di cannabis. Il giovane è stato quindi dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Verona Montorio come disposto dal PM di turno.