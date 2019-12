Giovane prova ad estorcere soldi per la droga alla madre: i carabinieri lo arrestano

I militari della stazione carabinieri di Monteforte d’Alpone riferiscono di aver arrestato nella serata di ieri, venerdì 27 dicembre, un 26enne disoccupato e con piccoli precedenti di polizia, per il reato di "tentata estorsione" nei confronti della madre.

La donna, secondo quanto riportato dai carabinieri, sarebbe una 56enne separata dal marito, la quale da qualche mese avrebbe scoperto che il figlio sarebbe un assuntore di droga. Nel tentativo di frenarne l'uso da parte del giovane, la madre lo avrebbe in precedenza mandato ad abitare con il padre in un Comune limitrofo. Da quel momento, tuttavia, secondo ciò che riportano i militari dell'Arma, il ragazzo avrebbe cominciato a chiederle insistentemente dei soldi per comprarsi la sostanza stupefacente.

Stando dunque al resoconto dei militari dell'Arma, tale comportamento sarebbe proseguito sino al tentativo di ieri, quando il giovane avrebbe danneggiato la porta dell’abitazione ed avrebbe tentato invano di farsi consegnare dalla madre la somma di 70 euro. Ad attenderlo in questo caso, dopo la segnalazione pervenuta dalla madre, vi sarebbero però stati i carabinieri che, a quel punto, spiegano di averlo arrestato e condotto in carcere a Montorio, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si svolgerà nei prossimi giorni.