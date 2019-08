La polizia arresta due uomini accusati di furto dentro il negozio Ovs di via Roma

Un nuovo arresto è stato eseguito, nella giornata di martedì 6 agosto, dagli agenti delle volanti della questura di Verona. A finire in manette due cittadini stranieri, provenienti dalla Moldavia: B.I. 35enne e C.S. 27enne, entrambi accusati del reato di "tentato furto aggravato in concorso".

Secondo gli inquirenti, i due uomini si sarebero introdotti all’interno del negozio Ovs di via Roma intorno alle 14.30 e si sarebbero poi diretti nei camerini del piano inferiore. L’addetto all’accoglienza, la cui testimonianza è stata raccolta dagli agenti di polizia, ha dichiarato di essersi sin da subito insospettito e di aver, pertanto, deciso di seguire entrambi. Nello specifico, mantenendosi a breve distanza, l’uomo avrebbe notato il trentacinquenne mentre passava dei capi di vestiario al più giovane che, dall’interno delle cabine di prova, convinto di non essere visto, avrebbe asportato con l’aiuto di una pinza le placche antitaccheggio dalla merce.

Il testimone ha riferito inoltre alla polizia, di essersi accorto mentre seguiva i due uomini verso l’uscita che gli zaini che portavano al seguito sarebbero stati vistosamente rigonfi, a differenza di quando erano entrati nel negozio. L’addetto all’accoglienza ha quindi riferito di aver deciso di fermare i due cittadini stranieri, i quali già avevano superato il sistema antitaccheggio, per chieder loro di mostrare il contenuto degli zaini. A quel punto, il testimone ha dichiarato che uno dei due, dopo aver consegnato la sacca, si sarebbe dato alla fuga per poi dileguarsi tra le vie del centro.

Rintracciato dai poliziotti, pochi minuti dopo, in via Leoni, il 27enne C.S è stato arrestato in flagranza per il reato di "tentato furto aggravato". La stessa sorte è toccata al suo complice che, trattenuto per un breve lasso di tempo all’interno del negozio, davanti agli agenti di polizia ha riconsegnato la merce rubata, del valore complessivo di 252,87 euro.

I due uomini, a seguito delle procedure identificative, sono stati trattenuti su disposizione del Pubblico Ministero, all’interno delle camere di sicurezza della questura, in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella giornata odierna. Questa mattina, a seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha condannato i due cittadini a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa, disponendo la sospensione della pena.

L’attività investigativa ha condotto inoltre gli agenti al ritrovamento, dentro l’auto di proprietà di B.I. rintracciata in via Don G. Bertoni, di alcuni arnesi atti allo scasso. Nel veicolo, gli agenti riferiscono di aver trovato anche due taniche di gasolio da 25 litri circa ciascuna e una gomma da irrigazione con dei residui di gasolio. Gli inquirenti, dunque , non escludono che tale materiale potesse essere utilizzato per commettere altri reati. L’autorità giudiziaria ha disposto la confisca e la distruzione degli arnesi atti allo scasso e della pinza sequestrata.