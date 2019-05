Ruba una bici in stazione, 40enne ripreso dalle telecamere e arrestato

Le telecamere di videosorveglianza della stazione di Verona Porta Nuova lo avevano ripreso mentre con una tronchese tranciava la catena che legava una bicicletta alla rastrelliera vicina al binario 12. Le immagini lo hanno immortalato anche quando saliva in sella alla bici rubata per darsi alla fuga, non sapendo che gli uomini della polizia ferroviaria veronese stavano intervenendo proprio per bloccarlo.

Così, un veronese di 40 anni (iniziali S.R.) è stato arrestato perché colto nella flagranza del reato di furto aggravato. L'arresto è avvenuto ieri, 17 maggio, intorno alle 10. L'uomo è stato trovato in possesso di una tronchese, di una trancia, di un kit di chiavi a brugola e di varie punte di cacciavite; arnesi che sono stati sequestrati dagli agenti.

Il 40enne è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della polizia ferroviaria, fino a questa mattina, quando è apparso di fronte al giudice che ha convalidato l'arresto.

La bicicletta rubata è stata trattenuta dalla polizia, in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.