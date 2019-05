Cercano di rubare una bici in un condominio: giovane coppia arrestata

A finire in manette sono stati due giovani di 28 anni, un ragazzo di origini kossovare e una ragazza di origini veronesi, entrambi residenti a Verona. La segnalazione è giunta alla centrale operativa nel tardo pomeriggio di sabato 11 maggio, intorno alle ore 18, da parte di un residente che ha sorpreso, all’interno di un’area condominiale di via Euclide, due giovani mentre armeggiavano su una bicicletta, assicurata con una catena di sicurezza, nel chiaro tentativo di rubarla.

Nonostante le urla di altri condomini, il cittadino kossovaro dapprima ha persistito nel suo intento, cercando di danneggiare la catena della bicicletta con una tronchese e dopo, vistosi palesemente scoperto, si è allontanato insieme alla sua complice. Giunte immediatamente sul posto, le volanti della polizia, grazie anche alle descrizioni fornite dai condomini, hanno subito rintracciato i due fuggitivi nell'area tra via Selinunte e via Agrigento.

Nel borsello dell'uomo, i poliziotti hanno rinvenuto e debitamente sequestrato vari attrezzi atti allo scasso, tra cui il tronchese, un martello e vari cacciaviti. Durante i controlli, il ladro è risultato avere a carico numerosi precedenti, tra i quali rapina, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, il malvivente era già stato arrestato più volte per evasione dagli arresti domiciliari.

In attesa del rito direttissimo, l'uomo e la donna, le cui iniziali sono J. B. e C. P., sono stati arrestati dagli agenti delle volanti per concorso nel tentato furto aggravato e, soltanto nei confronti del primo, è scattata anche la denuncia per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.