Sorpreso mentre ruba su un'auto in sosta: arrestato 38enne con diversi precedenti

I carabinieri della compagnia di Caprino Veronese riferiscono di aver arrestato un cittadino 38enne extracomunitario di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e pluripregiudicato. L'arresto sarebbe avvenuto giovedì scorso all’ora di pranzo, a seguito di un furto su un'auto nei pressi di località Camporeggio a Rivoli Veronese.

L’uomo, secondo quanto riportato dai militari, sarebbe stato notato aggirarsi nella piccola frazione con fare sospetto da alcuni residenti che, preoccupati, avrebbero deciso di allertare il 112. La centrale operativa di Caprino Veronese, pertanto, avrebbe inviato in zona un equipaggio radiomobile per cercare di identificare il sospetto. Qualche minuto dopo, in realtà, un’ulteriore telefonata avrebbe segnalato l’uomo in una corte privata, mentre avrebbe tentato di introdursi all’interno delle auto parcheggiate.

I carabinieri di Caprino Veronese, sarebbero quindi intervenuti per bloccare l’uomo, nel frattempo sorpreso dal proprietario di un'Audi A3 trovata aperta e da dove il 38enne avrebbe prelevato un borsello da uomo, prima di tentare di allontanarsi. Immediatamente sottoposto a perquisizione personale, i carabinieri spiegano di aver trovato il cittadino marocchino in possesso del borsello di marca che conteneva costosi occhiali da sole ed altri effetti personali del proprietario del veicolo. Inoltre, il 38enne marocchino avrebbe avuto con sé alcuni documenti di identità e carte di debito intestati ad un connazionale, i quali sarebbero stati denunciati in precedenza come provento di furto nella provincia di Vicenza, oltre ad una carta carburante di una società di Desenzano che risulterebbe essere stata rubata in provincia di Brescia.

L’uomo arrestato è stato quindi condotto presso il comando della compagnia dei carabinieri di Caprino Veronese, dove avrebbe però fornito generalità false nel tentativo di rendere più difficoltosa la sua identificazione, venendo tuttavia smascherato dalla comparazione delle impronte digitali che avrebbe infine permesso di accertarne l’identità. A quel punto, i militari spiegano di aver potuto risalire anche alla lunga sfilza di precedenti accumulati dall’uomo nelle provincia di Vicenza per furti, rapine, estorsioni e spaccio di stupefacenti. Il 38enne marocchino è stato pertanto arrestato con le accuse di "tentato furto aggravato" e "falsa attestazione e dichiarazione a Pubblico Ufficiale", oltre ad essere deferito per "ricettazione" in relazione ai documenti oggetto di furto trovati in suo possesso.

Dell’arresto è stato informato il Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Verona, il Dott. Alberto Sergi, il quale ha disposto di trattenere in camera di sicurezza l’arrestato in attesa dell’udienza con rito direttissimo presso il Tribunale di Verona il giorno successivo. Il giudice, Dott.ssa Silvia Isidori, ha quindi convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Vicenza, dove l’uomo ha dichiarato di abitare, ed ha rinviato il processo all’udienza del prossimo 23 aprile.