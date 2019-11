Cerca di rubare 200 euro di prodotti al Galassia, arrestato 29enne

Aveva rotto i loro involucri e si era nascosto diversi prodotti di elettronica nel giubbotto. Così un 29enne nato a Legnago e residente a Nogara ha cercato di portarsi a casa circa 200 euro di merce senza pagare. Il furto è stato tentato lunedì scorso, 25 novembre, verso le 14.30, al centro commerciale Galassia di Legnago e l'autore è un cittadino italiano con precedenti di polizia, le cui iniziali sono J.F..

I movimenti del giovane non sono sfuggiti agli occhi degli uomini della vigilanza interna al Galassia, i quali hanno avvisato i carabinieri. Sul posto, sono sopraggiunti i militari del nucleo operativo e radiomobile, ma nel frattempo il 29enne era stato già bloccato dagli addetti alla sicurezza del centro commerciale.

Scoperto, J.F. si è mostrato subito collaborativo ed ha restituto la merce che ha provato a rubare. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato e, dopo una notte nelle celle di sicurezza della caserma, è stato accompagnato in tribunale a Verona. Il giudice Laura Donati ha convalidato l'arresto ed ha fissato il processo per il prossimo 10 dicembre. Il giovane è stato rimesso in liberta, con l'obbligo di firma giornaliero nella caserma dei carabinieri di Nogara.