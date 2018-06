Villafranca: mente sulla propria identità, 27enne arrestato dai carabinieri

Ieri sera, 22 giugno, a Villafranca, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto un 27enne libico, iniziali S.A.S., in italia senza fissa dimora. Il giovane è accusato di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità ed è stato anche segnalato perché trovato in possesso quasi mezzo grammo di marijuana per uso personale.