Segnalazione dall'Euromotel e i poliziotti arrestano 40enne per evasione

È finita in manette questa mattina, 26 ottobre, una cittadina veronese di quarant'anni. Le iniziali del suo nome sono P.S.. La donna, dallo scorso 9 ottobre, era agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, a seguito di un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La 40enne è stata intercettata questa mattina, verso le 9, dagli agenti della questura di Verona.

Ancora una volta, l'identificazione e il conseguente arresto sono stati agevolati dalla corretta gestione del servizio alloggiati web, portale che consente alle questure di conoscere le informazioni relative agli ospiti di tutte le strutture alberghiere e ricettive operanti nel territorio. È stata infatti la segnalazione pervenuta dal responsabile dell'Euromotel di strada Bresciana a consentire l'immediato intervento dei poliziotti e la cattura dell'evasa.

L'arrestata è stata trovata in compagnia di un cittadino tunisino di ventinove anni, non in regola con il permesso di soggiorno e pregiudicato per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. La donna è stata trattenuta negli uffici della questura in attesa di comparire davanti all'autorità giudiziaria per rispondere del reato di evasione. Mentre per il giovane trovato in sua compagnia l'ufficio immigrazione ha avviato le pratiche per l'espulsione.