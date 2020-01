Evade dai domiciliari, scoperto ed arrestato a Monteforte d'Alpone dai carabinieri

I militari della stazione di Monteforte d’Alpone riferiscono di aver arrestato per evasione un ragazzo classe ’93. Il giovane che, secondo ciò che riportano i carabinieri, si sarebbe trovato ai domiciliari a seguito dell’arresto operato sempre dai militari della Val d’Alpone il 27 dicembre scorso per una tentata estorsione ai danni di un familiare, durante un successivo controllo non sarebbe tuttavia stato trovato presso la sua residenza di San Bonifacio.

Scattate le sue immediate ricerche, il reo sarebbe dunque stato individuato presso una farmacia di Monteforte d’Alpone. Bloccato e arrestato dai militari dell'Arma, l’indomani mattina il 26enne sarebbe stato quindi portato nuovamente in giudizio. Questa volta il giovane, giudicato con rito direttissimo, sarebbe stato condannato ad 8 mesi di reclusione, pena sospesa, e ripristino della misura degli arresti domiciliari.