Trovato con due chili e mezzo di droga nello zaino all'uscita della stazione di Verona

I carabinieri della compagnia di Verona riferiscono di aver effettuato un arresto in città nella serata di ieri, venerdì 31 gennaio. Stando a quanto riportato dai militari, un uomo sarebbe stato notato dai carabinieri all'uscita della stazione di Porta Nuova, a causa del suo comportamento sospetto non appena avrebbe avvistato le divise. Avendo attirato l'attenzione dei militari con un repentino cambio di direzione, l'uomo sarebbe quindi stato fermato per un controllo all'altezza del tempio votivo.

Si tratterebbe di un cittadino nigeriano 34enne, il quale dinanzi ai carabinieri avrebbe finto di non capire l'italiano. Tuttavia, gli stessi militari spiegano che non appena è stata eseguita la perquisizione del suo zaino, all'interno sono stati trovari tre voluminosi involucri di cellophane, contenenti ciascuno un ingente quantitativo di droga. In particolare si tratterebbe di inflorescenze di marijuana, ad una prima analisi apparsa essere anche di buona qualità, per un totale di circa due chili e mezzo.

Il 34enne a quel punto è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di "detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio". In suo possesso non è stato trovato denaro contante, ma solo un biglietto del treno proveniente dalla capitale. Dai primi accertamenti svolti da parte dei militari, sarebbe inoltre emerso che l'uomo, senza fissa dimora e con un permesso di soggiorno in rilascio, avrebbe già avuto un precedente sempre per detenzione di droga, seppur in quantità decisamente più ridotta. Nella mattinata odierna l'arresto nei confronti del 34enne nigeriano è stato convalidato e il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere nell'attesa del processo.