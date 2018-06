Arrestato per droga in stazione, cerca di fuggire prima di arrivare in Questura

23 anni, senza fissa dimora e di nazionalità marocchina, M.S. è stato arrestato il 15 giugno dagli agenti della Polizia di Stato del Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Verona Porta Nuova, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, i poliziotti erano impegnati nel consueto servizio di vigilanza, che si estende spesso anche alla zona circostante la stazione, quando nei giardini limitrofi hanno notato un uomo intento ad appoggiare a terra un involucro. Gli agenti allora si sono avvicinati all'individuo e all'interno della plastica, probabilmente abbandonata per eludere il controllo degli operatori, è stato rinvenuta una "mattonella" di hashish del peso di 23 grammi.

Dai successivi accertamenti effettuati, il giovane poche ore prima era stato già trovato in possesso di 8 grammi della stessa sostanza e pertanto denunciato per detenzione di stupefacenti.

Inoltre nella mattinata seguente, mentre veniva accompagnato in Questura, lo straniero ha provato a darsi alla fuga ingaggiando una colluttazione con uno degli agenti, causandogli delle lesioni personali.

Dopo aver convalidato l'arresto, il giudice nei suoi confronti ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

M.S. dovrà inoltre rispondere di violazione della legge sugli stranieri in quanto già colpito in precedenza da ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, cui non aveva ottemperato.