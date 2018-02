Trovato con cocaina ed eroina in tasca: pregiudicato arrestato dai carabinieri

Nella mattina di oggi, sabato 10 febbraio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona hanno tratto in arresto un tunisino pregiudicato classe '86.

I militari lo avevo sottoposto ad un semplice controllo in via Trieste, ma considerato l'insolito e sospetto stato di agitazione dell'uomo, hanno deciso di procedere a una perquisizione personale.

In seguito ai controlli il cittadino tunisino ha dovuto vuotare il sacco, o per meglio dire le tasche. È stato infatti trovato in possesso di 16,40 grammi di eroina e 3,80 grammi di cocaina. Come se tutto ciò non bastasse, aveva con sé anche i soldi provento dell’attività di spaccio, circa 790 euro. L’arresto dovrà ora essere convalidato dal GIP nell’udienza che si terrà lunedì prossimo.