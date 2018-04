Nascondeva l'hashish nel giardino di casa, ma il cane dei carabinieri lo trova

Ieri mattina, 17 aprile, a Montagnana, in provincia di Padova, dopo pedinamenti, osservazioni e controlli, i carabinieri di Minerbe hanno fatto irruzione, insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Torreglia e del nucleo operativo e radiomobile di Este, nell'abitazione di K.S., cittadino marocchino, classe 1983, celibe, nullafacente e pregiudicato. All'interno della casa, i militari hanno anche trovato altri due marocchini, ospiti del pregiudicato.

Dopo alcuni minuti il pastore tedesco dei carabinieri ha individuato in due punti distinti del giardino di pertinenza dell'abitazione, due panetti di hashish per un peso complessivo di 1 chilo e 120 grammi. Inoltre i militari, all'interno dell'abitazione hanno trovato quasi 1.500 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Sono scattate quindi le manette per K.S., con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo gli accertamenti di rito, l'uomo è stato fotosegnalato e ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza di Legnago. Oggi è previsto il giudizio per direttissima al tribunale di Rovigo. I due ospiti di K.S. sono stati fotosegnalati e in seguito rilasciati. La loro posizione è ancora al vaglio dei carabinieri che comunque procederanno alla denuncia di uno dei due per falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sull'identità.