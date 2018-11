Donna quasi 50enne pluripregiudicata per gravi reati viene arrestata a Legnago

Nella mattinata di oggi, sabato 10 novembre, i carabinieri della stazione di Legnago hanno notificato a una donna, le cui iniziali sono F.S. ed nata nel 1970, un ordine di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

La signora in questione, residente a Legnago, risulta essere pluripregiudicata per gravi reati, tra i quali quello di "rapina", "lesioni aggravate in concorso" e "furto in abitazione in concorso". Tutti reati che sono stati commessi dalla donna tra il 2005 e il 2015, in particolare nelle province di Verona e Rovigo.

La signora, oggi quasi cinquantenne, è stata quindi accompagnata presso la Stazione della Compagnia dei carabinieri di Legnago, dove sono stati svolti gli accertamenti di rito, infine condotta presso il carcere di Verona Montorio.