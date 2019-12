Ruba la borsetta di una viaggiatrice in stazione: donna arrestata dalla polfer

Secondo quanto riportato dalla questura scaligera, l’intensificazione dei servizi di prevenzione in atto presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova da parte della polfer, in coincidenza delle festività natalizie, avrebbe portato all’arresto di una ragazza per "furto aggravato in flagranza". Gli agenti avrebbero infatti concentrato la loro attenzione su una donna che sarebbe già stata a loro ben nota per essere specializzata nei furti ai bagagli dei viaggiatori. L’attività avrebbe così consentito di sorprendere quest’ultima mentre sarebbe stata intenta a prelevare dalla sedia di un grande fast food della stazione la borsetta di una ignara viaggiatrice.

Fermata poco distante dal luogo del furto, la donna sarebbe quindi stata condotta presso gli uffici di polizia e dichiarata in stato di arresto. Contemporaneamente, la vittima, ancora intenta a chiacchierare con alcuni amici al tavolo ed inconsapevole, sarebbe quindi stata informata del furto subìto e del felice esito delle attività di polizia. In sede di denuncia, gli agenti di polizia riferiscono di aver restituito alla donna la borsa con all’interno documenti e denaro. La vittima, ripresasi dallo choc, avrebbe a quel punto ringraziato gli agenti per quanto fatto e per il grave danno evitato.

Dalle indagini condotte dal personale della polizia ferroviaria, sarebbe inoltre emerso che la donna accusata del furto sarebbe già stata in passato arrestata dagli agenti di polizia ferroviaria di Vicenza presso la stazione, sempre per lo stesso specifico reato che sarebbe stato commesso poco prima di Natale. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice risulterebbe averne dunque disposto al tempo il "divieto di dimora" nella città vicentina.

Nell’odierna udienza di convalida, invece, la donna accusata del furto sarebbe stata condannata, con beneficio della sospensione condizionale della pena, a 1 anno e 4 mesi di reclusione, oltre a 200 euro di multa. Il giudice, secondo quanto riferisce la polizia, avrebbe poi disposto nei suoi confronti il "divieto di dimora" nella provincia di Verona.