Accusata di estorcere denaro all'ex compagno: donna 53enne arrestata

Nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo, i carabinieri della Stazione di San Giovanni Ilarione e del Nucleo Operativo della Compagnia di San Bonifacio hanno arrestato, nella flagranza del reato di "estorsione continuata", una donna 53enne della provincia di Verona.

La signora è stata infatti bloccata dai militari nella centralissima piazza Dall’Osto a San Giovanni Ilarione, appena dopo essersi fatta consegnare dalla sua vittima, con la quale aveva da tempo interrotto una relazione sentimentale, la bellezza di 5.000 euro. Tale denaro, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, sarebbe dovuto servire ad evitare all’uomo ulteriori ripercussioni fisiche e di natura legale per presunte ingiurie che lui avrebbe in precedenza rivolto proprio nei confronti dell’ex compagna.

La donna arrestata, infatti, aveva fatto credere alla vittima di averlo già denunciato per ingiurie ai carabinieri di San Giovanni Ilarione, richiedendo il denaro a titolo estorsivo, in cambio proprio del ritiro dell’atto e della rinuncia a nuove future pretese nei suo riguardi. L’uomo, che aveva già elargito alla donna la somma di 8.000 euro, si è quindi rivolto ai carabinieri. I militari, a seguito di un mirato servizio, hanno quindi organizzato una trappola per la signora e infine messo le manette ai polsi della responsabile, restituendo poi i 5.000 euro alla vittima. La 53enne è stata infine posta agli arresti domiciliari e messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.