Oltre 5 etti di droga in casa: arrestata dalla polizia una 37enne

A seguito di indagini accurate, gli agenti della sezione antidroga della questura di Verona riferiscono di aver sequestrato circa 550 grammi di sostanze stupefacenti e di aver arrestato una trentasettenne residente a Verona. L’attività investigativa svolta, nel corso della quale sarebbero state acquisite sufficienti informazioni da far supporre che la donna fosse un punto di riferimento per i consumatori di droga della zona, ha condotto i poliziotti presso l’abitazione della sospettata.

All’interno della casa gli agenti spiegano di aver trovati 47,45 grammi di cocaina, 486,16 grammi di hashish, 4,07 grammi di marijuana. Oltre a queste sostanze, occultate in parte in cucina dietro al forno microonde e in parte in un armadio della camera da letto, gli agenti rivelano di aver trovato nella borsa della ragazza un involucro contenente 1,19 grammi di Mdma.

Tutta la droga è stata sequestrata insieme al materiale utilizzato per confezionarla: due bilancini di precisione e un grinder, strumento utilizzato per sminuzzare la marijuana. L’operazione degli agenti della squadra mobile scaligera si è conclusa martedì pomeriggio con l’arresto della trentasettenne che, già nota alle forze dell’ordine sebbene incensurata, è stata ristretta presso la casa circondariale di Montorio a disposizione della competente autorità giudiziaria. A seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.