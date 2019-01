Insulti e sputi ad un capotreno, donna arrestata dalla polizia ferroviaria

Fine settimana impegnativo per gli agenti della polizia ferroviaria di Verona Porta Nuova.

Nel primo pomeriggio di sabato 12 gennaio, i poliziotti sono intervenuti all'arrivo di un treno proveniente da Venezia per la presenza a bordo di una donna senza titolo di viaggio. La viaggiatrice, iniziali S.J., 41enne italiana, è stata arrestata per aver insultato e per aver sputato contro il capotreno. La donna ha opposto anche un'attiva resistenza agli agenti che la stavano identificando. Originaria di Varese e con numerosi precedenti penali a carico, S.J. era stata anche colpita da un ordine di carcerazione con sospensione della pena sempre per resistenza a pubblico ufficiale.

L'arresto della 41enne è stato poi convalidato in tribunale a Verona. La donna è stata rimessa in libertà, rinviando il processo. Le è stato imposto l'obbligo di presentazione tre volte la settimana in questura a Varese.

Sempre sabato, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano senza fissa dimora, G.G. di 42 anni. L'uomo, ubriaco, aveva aggredito per futili motivi un viaggiatore e si era scagliato anche contro i poliziotti che lo stavano fermando per un controllo.

E nella serata di sabato, a seguito di un controllo in un'autovettura sospetta nei pressi della stazione ferroviaria di Verona Porta Vescovo, sono stati identificati due giovani italiani, M.D. e K.K. entrambi diciottenni, trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana e quindi segnalati amministrativamente alla Prefettura come assuntori.

M.D. è stato anche denunciato per il possesso dei due coltelli e gli è stata ritirata la patente.