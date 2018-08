A passeggio per Peschiera con 50 grammi di cocaina: coppia finisce in manette

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Peschiera del Garda, nell’ambito di operazioni di Polizia Giudiziaria, finalizzate al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto due cittadini di origine marocchina, un uomo R.N. 35enne e la sua compagna M.A. di anni 36, trovati in possesso di poco più di 50 grammi di cocaina.

Nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 agosto, i militari transitando in una via non troppo distante dal centro, hanno notato la coppia che si avviava verso casa, individuando nell’uomo, un soggetto già noto, con precedenti per reati relativi alla droga. Decidendo quindi di procedere al loro controllo, gli operanti si sono avvicinati ai due soggetti e in quel frangente R.N., probabilmente riconoscendo qualcuno dei carabinieri, si è mostrato subito nervoso, evidenziando chiari segni di agitazione cercando di allontanarsi.

La sua compagna, la quale evidentemente aveva percepito lo stesso pericolo, si è avvicinata di scatto ad un bidone dell’immondizia, ma la prontezza degli operanti ha consentito di fermare la donna nell’attimo in cui, aperto il coperchio del bidone, stava buttando al suo interno un involucro di cellophane.

Il prezioso ed allo stesso tempo "scomodo" involucro conteneva infatti un "sasso" di cocaina, risultata ad una prima analisi, di ottima qualità. La successiva perquisizione domiciliare eseguita a carico dei fermati, ha inoltre consentito ai militari di recuperare quasi 3.500 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio, un bilancino e diversi telefoni cellulari che l’uomo utilizzava per mantenere i contatti con la clientela. I due si trovano adesso ristretti presso il carcere di Verona Montorio.