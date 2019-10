Scippano anziana alla stazione di Verona, giovani arrestati dalla polizia

Sono stati catturati dai poliziotti veronesi mentre cercavano di fuggire con la refurtiva. Sono un ragazzo ed una ragazza poco più che maggiorenni, che nel pomeriggio di ieri, 10 ottobre, si sono resi responsabili di un furto ai danni di una donna anziana.

La coppia avrebbe seguito la vittima lungo via Palladio mentre, con un'amica, passeggiava in direzione di piazzale XXV Aprile e poi, in pieno giorno e sotto gli occhi di numerosi passanti, le ha strappato di mano la borsetta.

Due pattuglie delle Volanti, allertate dalla centrale operativa pochi minuti dopo l'accaduto, sono immediatamente intervenute. Gli operatori di una pattuglia hanno raggiunto la vittima ed hanno contattato il personale sanitario per prestarle soccorso. Nel frattempo, gli agenti dell'altro equipaggio hanno iniziato le ricerche in zona. Le testimonianze raccolte dai poliziotti hanno consentito di ricostruire in pochissimo tempo l'accaduto e di identificare i ladri. In particolare, preziose sono state le informazioni rese da una donna che aveva assistito allo scippo. Le descrizioni dettagliate rese dalla testimone hanno consentito di individuare i due ladri al binario 11 della stazione, con la refurtiva ancora occultata tra i vestiti: un telefono cellulare, denaro contante, una tessera bancomat ed una carta di credito intestata alla parte lesa.

Quanto indebitamente sottratto è stato riconsegnato alla novantunenne che, fortunatamente, è uscita dalla vicenda illesa.

Le iniziali dei due giovani fermati sono A.D., italiano di vent'anni, ed N.M., cittadina marocchina 18enne. I due sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e trattenuti nelle camere di sicurezza della questura fino a questa mattina. Oggi i due giovani, entrambi incensurati, sono comparsi davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, in sede di direttissima, ha condannato entrambi a 1 anno 9 mesi e 10 giorni di reclusione e a 600 euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.