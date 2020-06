Colpisce un'auto, se la prende con il proprietario ed anche con la Polizia

Ieri sera, 18 giugno, un cittadino italiano di 23 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti di Verona con l'accusa di violenza finalizzata alla resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento della polizia era stato richiesto intorno alle 18.30. La segnalazione ricevuta dalla centrale operativa descriveva il litigio tra tre uomini in mezzo a Via Muro Padri. Gli operatori hanno raggiunto il luogo indicato e si sono imbattuti nel 23enne che, con violenza, stava colpendo la porta di un esercizio commerciale della zona e stava inveendo contro due soggetti che tentavano di bloccarne l'accesso.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, poco prima, avrebbe iniziato, senza apparente motivo, a colpire un'auto posteggiata lungo la via, di proprietà di due clienti del negozio che, una volta usciti per fermare l'atto vandalico insensato, sarebbero stati presi di mira a loro volta e si sarebbero rifugiati nuovamente all'interno della bottega fino all'arrivo della polizia.

La furia del 23enne, tuttavia, non si è placata con la comparsa della pattuglia ed, anzi, è sfociata in ulteriore violenza nei confronti dei poliziotti che, per sedare la rabbia del giovane, hanno dovuto chiedere l'ausilio di un altro equipaggio. Il ragazzo è stato quindi arrestato e accompagnato in questura per l’identificazione.

Gli accertamenti effettuati hanno fatto emergere i numerosi precedenti a carico del ragazzo per reati contro la persona e, nello specifico, per resistenza a pubblico ufficiale, commessi per lo più nelle aree limitrofe alla provincia di Varese, città d'origine dell’arrestato.

Il 23enne, senza fissa dimora, è stato trattenuto in questura fino a questa mattina, quando è stato portato in tribunale a Verona. Il giudice ha convalidato l'arresto e condannato il giovane a otto mesi di reclusione, con pena sospesa.