Lo fermano perché senza cintura, in auto aveva un chilo di hashish

Non indassava la cintura di sicurezza e per questo i carabinieri di San Michele Extra lo hanno fermato, trovandogli poi nell'auto un chilo di hashish. Per questo un 23enne di origini marocchine, proveniente da Bologna e incensurato, è stato arrestato dai militari con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto è stato eseguito ieri sera, 27 settembre, intorno alle 18 in via Salieri. I carabinieri stavano svolgendo una normale attività di controllo del territorio quando hanno visto un giovane alla guida di Ford Focus senza cintura di sicurezza. Il ragazzo è stato fermato e pensava di cavarsela con una semplice multa. Vedendolo però un po' agitato e avvertendo l'odore di hashish all'interno della vettura, i militari hanno approfondito il controllo, scoprendo che il giovane nascondeva 10 panetti da 100 grammi di hashish.

I successivi controlli sul 23enne hanno permesso di scoprire che il giovane era regolare nel territorio italiano e che svolgeva dei lavori saltuari. Sono in corso ulteriori indagini dei carabinieri per scoprire a chi fosse diretto il carico di hashish che una volta messo in commercio al dettaglio avrebbe potuto fruttare anche 5mila euro.