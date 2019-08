Ancora un malore improvviso in strada a Verona: 50enne in codice rosso all'ospedale

Dopo l'episodio di lunedì in via Cesare Battisti a Verona e quello nella serata di sabato a breve distanza dal teatro Camploy, entrambi risultati purtroppo fatali, un nuovo caso di malore in strada è avvenuto in città intorno alle ore 23.40 del 3 agosto.

Questa volta a sentirsi male all'improvviso è stato un uomo di circa 50 anni. Il signore è andato in arresto cardiorespiratorio mentre si trovava in strada lungo via Polveriera Vecchia. Sul posto, non appena possibile, si sono precipitati gli operatori del Suem 118 con un'automedica ed un'ambulanza, prestandogli il primo soccorso.

Poco dopo l'uomo 50enne è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Borgo Trento, dove è stato accolto in codice rosso. Non sono al momento note le sue attuali condizioni di salute.