Colto da un arresto cardiaco per strada: portato d'urgenza in ospedale

Una persona è stata soccorsa d'urgenza dal personale del 118, dopo aver accusato un malore mentre camminava per strada.

Il fatto è accaduto a Villafranca di Verona, in via Teodoro Ciresola, intorno alle 9.30 di lunedì mattina. Lo sfortunato protagonista, stando alle prime informazioni, sarebbe un uomo di circa 70 anni, che è stato colto da un arresto cardiaco: in suo soccorso sono arrivati l'elicottero e l'ambulanza del Suem, allertato da alcuni passanti, che lo hanno trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso.