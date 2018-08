Pedinato dai carabinieri e scoperto a spacciare eroina: pusher in manette

Erano circa le ore 14.00 di mercoledì 29 agosto quando i militari della Stazione di San Giovanni Lupatoto hanno arrestato un italiano di origini siciliane, nullafacente e già noto alle forze dell'ordine, di fatto residente nel centro lupatotino. Gli operanti, dopo aver individuato il 51enne, quale possibile spacciatore, hanno avviato un servizio di appostamento e dopo averlo osservato salire in sella alla sua bicicletta elettrica, hanno deciso di seguirlo a distanza.

Il sospettato ha percorso varie strade secondarie raggiungendo infine Piazza Bra. Qui si è incontrato con un tossicodipendente e poco dopo è ritornato verso casa, ma proprio pochi metri prima di rientrarvi è stato bloccato dai carabinieri. L'individuo aveva appena ceduto sostanza stupefacente ad un tossicodipendente che era stato nel frattempo bloccato da un'altra pattuglia.

Le immediate perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso ai militari di sequestrare complessivamente mezzo etto di eroina suddivisa in 18 involucri pronti per essere spacciati al dettaglio ed un "sasso" ancora da frazionare. Il pusher è quindi stato arrestato e portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.